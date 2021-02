San Giorgio a Cremano – Un altro caso di variante inglese in una scuola. Ecco la comunicazione del sindaco Giorgio Zinno:

Cari concittadini, vi ho riferito in queste settimane di un monitoraggio H24 in tempo reale della situazione inerente le scuole e di esser pronto a prendere in qualsiasi momento le decisioni su tale tema.

Per le vie brevi, abbiamo appreso che il tampone effettuato su una ragazza non residente in città, alunna della scuola Dorso, ha avuto esito positivo con variante inglese. Poco fa ho anche ricevuto ufficialmente dall’Uopc dell’Asl una Pec che conferma tale positività.

Sulla scorta di tale notizia oramai ufficiale, non avendo nessuna possibilità di avere una analisi epidemiologica, ho appena firmato un’ordinanza di chiusura dell’intero plesso Dorso per la giornata di domani.

Le prossime ore serviranno, oltre che per la sanificazione di rito, già prevista dalla dirigente Adele Pirone che ringrazio per il lavoro congiunto svolto anche in questo frangente, per approfondire l’opportuna inchiesta epidemiologica del caso.

Contromisure tempestive e senso di responsabilità rappresentano al momento il rimedio più sicuro per arginare questa nuova minaccia.