Ercolano – Il sindaco Buonajuto aggiorna i dati riguardanti l’epidemia da Covid in città:

“Cari concittadini da domenica scorsa la Campania sta facendo i conti con la nuova zona rossa. Un lockdown diverso da quello che abbiamo vissuto la scorsa primavera, ma non per questo meno preoccupante. Anzi, paradossalmente, è in questo momento che la nostra comunità è maggiormente messa alla prova. Il virus sanitario e quello sociale stanno manifestando tutta la loro aggressività e quelli che ci attendono sono giorni determinanti per invertire la curva dei contagi.

L’Asl mi ha comunicato che sono 723 i nostri concittadini attualmente positivi, a fronte di 403 guariti, su un totale di 5.722 tamponi effettuati a partire dallo scorso 1 ottobre. Mentre sono 4 i nostri concittadini che hanno perso la vita.

Come potete notare i numeri sono preoccupanti.

Altro aspetto da non sottovalutare è il “virus sociale”; metteremo in campo tutte le azioni di sostegno possibili per non far mancare la rete di solidarietà che ha sempre caratterizzato la nostra comunità.

Nel frattempo questa mattina, nel corso della riunione del Comitato Organizzativo Comunale, è emersa tutta la preoccupazione da parte dei medici di base, rappresentati da Paolo De Liguoro, sia rispetto alla sofferenza che stanno attraversando le strutture sanitarie, sia rispetto alla necessità di mantenere alta l’attenzione da parte dei cittadini, senza dimenticare che dovremmo anche far fronte all’ondata influenzale.

Limitiamo le uscite, restiamo a casa per quanto possibile, non dimentichiamo mai la mascherina, igeniziamo le mani e manteniamo la distanza sociale.

Vi preannuncio che sarà prorogata l’ordinanza relativa alla sanificazione settimanale dei condomini”.