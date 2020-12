Castellammare di Stabia – “Aumentano i tamponi e si abbassa il rapporto con i positivi in percentuale, decine i guariti. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati pervenuti dalla Regione Campania e dall’Asl Na 3 Sud poco fa.

Sono risultati positivi al coronavirus (Covid-19) altri 44 cittadini di Castellammare di Stabia. 6 di essi presentano sintomi lievi della malattia”. Così Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia.

“Tra i nuovi contagiati – ha continuato Cimmino – due giovani, un ragazzo di 9 anni e uno di 17, ma soprattutto cittadini di età avanzata: una 84enne, due 85enni, una 88enne, una 91enne ed un 93enne.

In totale sono stati lavorati 364 tamponi, per cui si abbassa di molto rispetto alle scorse 24 ore la percentuale del rapporto tra i test lavorati nei laboratori ed i nuovi positivi: siamo al 12,08%. Come già accennato, infine, sono molti i cittadini che hanno sconfitto il virus: 23 persone sono risultate guarite”.