Torre del Greco – Il Pronto Soccorso dell’Ospedale S.Anna e SS.ma Madonna della Neve di Boscotrecase è chiuso a tutte le emergenze che non siano contagi e/o sospetto contagi da coronavirus.

Il ps dell’Ospedale Maresca è aperto a tutte le altre emergenze.

Il cimitero resterà chiuso fino al 25 Marzo.

* MISURE VIGENTI *

Sul territorio cittadino vige la disposizione regionale per cui:

– sono consentiti solo spostamenti temporanei ed individuali, per lavoro, motivi di salute o per le esigenze primarie di

persone e animali.

– si può uscire in due, per motivi di salute (accompagnamento di chi non può muoversi da solo) o lavoro (all’interno del nucleo familiare)

Il servizio dei taxi collettivi è sospeso.

La piazzetta tra Via S.Noto e Via Falanga è accessibile solo da quest’ultima strada con accesso regolamentato.

Gli orari di negozi e supermercati è sempre lo stesso.

Domenica 22 Marzo, i supermercati MD e i Decò saranno chiusi su tutto il territorio nazionale.

* SERVIZI UTILI *

— Negozi aperti e consegna a domicilio —

Insieme all’ASCOM abbiamo realizzato una mappa dei negozi aperti con l’indicazione di giorni e orari di apertura e se effettuano consegne a domicilio:

http://bit.ly/torrenonmolla

— APP di aiuto —

Vi segnaliamo anche un’app realizzata da un privato che mette in contatto chi può dare una mano con chi la richiede:

https://www.coronavirusangels.it

— Servizio della CRI per anziani e persone sole —

La Croce Rossa effettua servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità per:

+ anziani over 70 soli

+ persone non autosufficienti o con patologie pregresse che non possono esporsi

+ persone sole

Numeri da contattare:

081 7775600 – Lun Mer Ven 9-17 (CRI)

081 8830615 – Mar Giov 9-15 (Servizi Sociali)

— Servizio Ascolto Psicologico per tutti —

0818830615 – Lun-Ven 9-13 (Servizi Sociali)

— Tel per chi si sposta per lavoro (es. marittimi) —

Da lunedì 23 Marzo segnalare gli spostamenti di coloro che lavorano

081 8830615 – 081 8830620 – Lun-Ven 9-14

* CONSIGLI ALLA POPOLAZIONE *

Cercate di evitare il più possibile di uscire di casa e, se dovete, mantenete la distanza di un metro dagli altri e rispettate le norme del ministero.

Se avete tosse insistente e/o febbre (almeno 37,5) contattate telefonicamente il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica oppure il numero verde regionale 800909699

*Non recatevi al pronto soccorso o agli studi medici*