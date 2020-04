Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 è stato registrato, nella giornata, a Torre del Greco.

Segnalata, invece, la guarigione di un altro cittadini.

Lo comunica il Centro Operativo Comunale, in contatto costante con l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e con i responsabili dell’ASL Na3 Sud.

Così il bilancio della cinquantesima giornata consecutiva di attività del C.O.C., in seduta permanente nella Sala Giunta di Palazzo Baronale, è il seguente:

Totale ospedalizzati: 10;

Totale in isolamento domiciliare: 9;

Totale guariti dal COVID: 52;

Totale decessi: 20;

Totale esito tamponi odierni: 15 (Tutti Negativi)

Resta, comunque, l’attesa – nelle prossime ore – dei risultati dei tamponi già effettuati e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

“Raccomando – precisa il sindaco, Giovanni Palomba – per il prossimo fine settimana, ormai alle porte, l’impegno di tutti i cittadini ad osservare con rigore e rispetto quanto stabilito dall’ordinanza regionale. Ricordo che nella giornata di domani, 25 aprile gli esercizi commerciali osserveranno orario di apertura solo mattutina, fino alle ore 14.00; al pomeriggio resteranno chiusi, e, chiusi anche per l’intera giornata di domenica 26. E’ fondamentale il rispetto delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica in atto. È per questo che, di concerto con tutte le Forze dell’Ordine territoriali, abbiamo organizzato e predisposto un’attenta rete di controlli dell’intera città. Siamo, infatti, dell’idea che bisogna ancora insistere sulle misure di distanziamento sociale per cercare di uscire da questa crisi sanitaria il prima possibile. Continuiamo a registrare dati positivi, ma ciò da solo non basta. Dobbiamo impegnarci tutti e resistere. Uniti ce la faremo”.