Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 è stato rilevato, nella giornata odierna, a Torre del Greco.

Certificata anche la notizia della guarigione di un altro cittadino.

È quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale dopo aver sentito – per il consueto riscontro giornaliero – l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud.

Così, il bollettino della sessantaseiesima giornata consecutiva di lavoro del C.O.C., permanentemente riunito, nella Sala Giunta di Palazzo Baronale, è il seguente:

Totale ospedalizzati: 3;

Totale in isolamento domiciliare: 2;

Totale guariti dal COVID: 67;

Totale decessi: 20;

Totale esito tamponi odierni: 8 (Tutti Negativi)

Continua l’attesa – nelle prossime ore – degli esiti dei tamponi già effettuati e, ancora, al vaglio delle indagini di laboratorio.

“In questa particolare domenica – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – voglio rivolgere il mio sincero augurio a tutte le donne che vivono la gioia della maternità e che rappresentano le colonne portanti di ogni comunità sociale e civile. Sicuramente, quest’anno, la giornata della Festa della Mamma ha avuto un sapore ed una cornice assai insolita e diversa da quella che, comunemente, siamo stati abituati a vivere.

È proprio per questo che, memori di tutto quanto abbiamo vissuto negli ultimi due mesi, abbiamo il dovere – oltre che la responsabilità civica – di impegnarci al massimo e cooperare, tutti, a garantire la salute pubblica. Siamo al termine della prima settimana di sperimentazione della cosiddetta Fase 2, e, tante sono ancora le perplessità e i dubbi che avvertiamo. È indispensabile, pertanto, adottare tutte le misure di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica del virus che, nella nostra città resta ancora in atto, come fondamentale resta l’obbligo del distanziamento sociale e la limitazione di circolazione sul territorio alle sole esigenze previste per legge. Resistiamo e non molliamo proprio ora. Uniti ce la faremo”.