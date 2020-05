Nessun caso di contagio da COVID- 19 è stato registrato, oggi, a Torre del Greco.

È quanto confermato dal Centro Operativo Comunale, sentita l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud, dopo il consueto aggiornamento serale.

Così, invariato resta il bilancio della settantaquattresima giornata di attività consecutiva del C.O.C., in assetto permanente, nella Sala Giunta di Palazzo Baronale:

Totale ospedalizzati: 0;

Totale in isolamento domiciliare: 2;

Totale guariti dal COVID: 72;

Totale decessi: 20;

Totale esito tamponi odierni: 8 (Tutti Negativi)

Nuova attesa, intanto, per gli esiti degli altri tamponi effettuati, di recente, e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

“La giornata odierna – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – rappresenta, sicuramente, uno spartiacque tra la prima fase, cosiddetta di trincea, che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, e, la tanto attesa Fase 2, cosiddetta di convivenza con il virus, che oggi si completa del tutto con l’ulteriore riapertura delle restanti attività commerciali. Ascolto e recepisco, tuttavia, le incertezze e i timori dei commercianti della nostra città a cui va tutto il mio appoggio e la mia solidarietà. Dobbiamo imparare, cittadini torresi, a reimpostare le nostre vite e le nostre abitudini; soprattutto, dobbiamo imparare tutti a collaborare di più, e, ad essere rispettosi degli altri per rispettare noi stessi e la città. Veniamo da giorni difficili e complessi che hanno visto Torre del Greco tra le più esposte realtà territoriali del sud; è pertanto doveroso ricordare che viviamo, ancora, nel pericolo di una emergenza epidemiologica che, tuttora, incombe sul nostro territorio.

Non restiamo indifferenti. Rispettiamo il distanziamento sociale e le misure di contenimento e contrasto che ovunque, ormai, ci vengono ripetute. Collaboriamo e non molliamo. Uniti ce la faremo”.