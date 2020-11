Torre Annunziata – 211 i nuovi casi di contagio da Covid-19 e 21 le guarigioni. Al contempo si registrano anche due decessi.

Il dato sui positivi si riferisce all’andamento degli ultimi 20 giorni, tenendo anche conto dell’inserimento nella piattaforma di pazienti risultati positivi in seguito a tamponi effettuati presso laboratori privati.

475 i cittadini attualmente positivi: 463 posti in isolamento domiciliare e 12 ricoverati.

Sale a 658 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 172 guarite e 11 decedute.

“La situazione è molto preoccupante – commenta il sindaco Vincenzo Ascione – ed è per tale motivo che nella giornata di ieri ho firmato nuovo provvedimento che ha l’obiettivo di evitare che si formino assembramenti nei luoghi più frequentati della città. Inoltre, a partire da domenica 15 novembre, la Campania diventerà “zona rossa”. Secondo un calcolo percentuale fatto sulle persone che hanno contratto il virus nella nostra città, si evince chiaramente che il Covid non risparmia alcuna fascia d’età. Ecco perché occorre da parte di tutti i cittadini un maggiore senso di responsabilità e la consapevolezza che solo rispettando le misure finora messe in campo da Governo nazionale, Regione e Comune si può contenere il contagio ed evitare dolorose perdite di vite umane. Purtroppo ieri si sono verificati altri due decessi. L’Amministrazione Comunale partecipa commossa al dolore dei familiari delle vittime, ai quali esprime sentite condoglianze per la perdita dei propri cari.

Il mio augurio – conclude il primo cittadino – è che presto si possa ritornare alla normalità, cancellando questi nove mesi di sofferenza e paura”.