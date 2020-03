C’è stabilità nel trend di crescita dei contagi: secondo i dati emanati dalla Protezione civile in conferenza stampa sono 3.851 i nuovi casi positivi al COVID-19 (circa 200 in più rispetto a ieri). Resta tuttavia drammatico il bilancio delle vittime: in 24 ore sono morte 756 persone, portando il numero dei decessi totali a 10.779.

Si registra ad oggi anche un aumento dei guariti, con un incremento di 646 unità rispetto a ieri. Il totale dei guariti è di 13.030, unico dato piuttosto confortante. Il numero di casi totali che hanno contratto il coronavirus (contando casi attivi, decessi e guariti) è di 97.689, di cui 73.880 risultano ancora ammalati. Aumentano purtroppo anche i ricoveri in terapia intensiva, anche se in maniera minore rispetto ai giorni passati (50 in più rispetto a ieri, per un totale di 3.096 pazienti, di cui 1.328 soltanto nella regione più colpita, la Lombardia). Tra i casi attivi risultano ricoverati in ospedale con sintomi 27.386 persone; sono invece 42.588 le persone in isolamento domiciliare (una percentuale quasi del 60%).

Durante la conferenza il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha voluto ringraziare apertamente il popolo albanese e il presidente Edi Rama per la partenza di ben 30 tra medici e infermieri per aiutare l’Italia in questa lotta difficilissima.