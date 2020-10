San Giorgio a Cremano – Aggiornamento settimanale sull’epidemia da Coronavirus in città. Il sindaco Giorgio Zinno ha comunicato che:

Cari concittadini, in questa settimana nella nostra città ci sono sette nuovi concittadini positivi (di cui uno dopo un controllo in ospedale) e tre guariti.

Al contrario della precedente, in cui si erano registrate molte guarigioni, in questa settimana purtroppo si inverte la tendenza con l’aumento di 4 unità tra guariti e nuovi positivi.

Questo ci deve far comprendere che dobbiamo alzare il livello di attenzione. Lo dicono anche i dati regionali.

La settimana prossima organizzeremo con l’Asl una nuova modalità per effettuare tamponi, al fine di velocizzarli, dato che in questo momento ci sono concittadini che attendono anche tre giorni per effettuare un tampone. E questa è una condizione inaccettabile, per non dire “folle”.

L’unica arma per proteggere la nostra comunità é la responsabilità di ognuno di noi. Tutti dobbiamo indossare “sempre” la mascherina e osservare le norme in maniera diligente o torneremo a nuovi e pericolosi picchi di contagio.

Mostriamo maturità e rispetto e ce la faremo.