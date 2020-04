Portici – “Oggi è stata dimessa dall’Ospedale una delle 4 persone contagiate,abbiamo un’altra persona GUARITA, la n.16 bis ed adesso siamo a 14 GUARITI su 20 contagiati con 3 persone decedute e 3 in isolamento domiciliare in fase di guarigione in attesa degli esiti dei tamponi per decretarne la guarigione.

Abbiamo esitato 17 tamponi negativi e continua a scendere la percentuale dei tamponi positivi sul numero complessivo dei tamponi effettuati, che scende al 5,4 %più’ o meno in linea con il dato regionale.

Il totale complessivo dei tamponi effettuati è pari a 365 con un numero di negativi pari a 345 ed un numero di POSITIVI pari a 20.

Sono 14 quindi le persone guarite, mentre 3 sono le persone decedute e 3 quelle che attualmente sono contagiate.

E’ evidente che l’eliminazione delle misure avverra’ in modo graduale mentre noi dobbiamo reimpostare le nostre regole di vita e relazioni sociali molto molto rapidamente.

Da Lunedi’ dovremmo riaprire ai Visitatori il Cimitero, stiamo preparando il provvedimento che consentirà’ le visite per 30 minuti contingentando gli ingressi ad un numero massimo di visitatori alla volta articolati per turni orari.

Stiamo verificando quali parchi urbani potranno essere riaperti tenuto conto che non sono consentite le attivita’ ludiche all’aperto.

Dovremmo riprendere tra poco con le nuove norme di sicurezza i lavori di riqualificazione del lungomare.

In attesa che il Governo e la Regione stabiliscano le modalita‘ di accesso e fruizione delle spiagge abbiamo precluso l’accesso alla spiaggia delle Mortelle ed al Piazzale adiacente.

Cerchiamo di comprendere bene che non possiamo vivere una esistenza reclusi in casa, dovremmo rapidamente imparare un nuovo modello comportamentale di relazioni sociali al lavoro, per strada, nei negozi, nei supermercati, nei bar, nei ristoranti, nelle pizzerie,in palestra, nella pratica sportiva, nei pub, nei musei, sulle spiagge, in piscina ETC..ETC….

Stiamo in contatto quotidiano con la Presidenza della Giunta Regionale per la calendarizzazione delle riaperture di tutte le attività commerciali, artigianali, sportive e ricreative che gradualmente nell’arco del prossimo mese dovrebbero tutte riprendere.

Ho molta fiducia che la comprensione dei pericoli del contagio è molto più’ forte della paura delle sanzioni”.

Così il sindaco Enzo Cuomo