Boscotrecase – Di seguito tutti i numeri dell’ospedale Covid19 di Boscotrecase:

CORONAVIRUS: I NUMERI DEL

COVID-HOSPITAL DI BOSCOTRECASE (AGGIORNATI A GIOVEDÌ 26 MARZO) 🔵

📌 41 ricoverati

📌 7 in terapia intensiva

📌 34 in subintensiva

📌 11 in miglioramento, in via dimissione la prossima settimana

📌 25 tamponi negativi su personale sanitario

📌 2 rianimatori tedeschi e 2 infermieri tedeschi arrivati tramite la Protezione Civile Nazionale