Castellammare di Stabia – Sale ancora il numero dei contagi. Ecco le parole del sindaco Cimmino:

L’incremento dei contagi in città non si arresta. Ed anche oggi ci tocca registrare la presenza di 87 cittadini positivi al Covid-19, a fronte di 14 guariti. Questi numeri mi preoccupano oltremodo, anche se in linea con quelli di tutta la Regione Campania.

La nostra città è alle prese con una fase critica dell’emergenza. E sono in contatto continuo con Asl, Regione e Governo per le misure da adottare per porre in freno alla diffusione del contagio e per abbassare questi numeri impietosi. Nelle prossime ore arriveranno nuove disposizioni nazionali con ulteriori misure anti-Covid.

E intanto in mattinata ho avuto modo di confrontarmi nuovamente con l’Asl per la vicenda del San Leonardo, assicurandomi che presto il pronto soccorso sarà decongestionato e che saranno adottati sistemi per velocizzare l’esecuzione e l’esito dei tamponi.

In questa fase, ancora una volta, chiedo a tutti voi di rispettare le regole e di indossare sempre la mascherina. Il contributo di tutti è fondamentale per uscire da questo periodo critico. Io sarò sempre qui, al lavoro, giorno e notte, per la tutela della salute dei miei cittadini.