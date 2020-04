Castellammare di Stabia – Ultimo bollettino aggiornato alla sera del 7 aprile 2020. Di seguito il comunicato stampa del Comune:

L’Asl ci ha comunicato in serata l’esito di altri 17 tamponi, da cui risultano 2 cittadini di Castellammare di Stabia positivi al coronavirus. Si tratta di due coniugi, una donna di 71 anni e un uomo di 78 anni, che erano stati sottoposti a tampone a seguito dei sintomi febbrili che avevano manifestato di recente. Entrambi sono attualmente in isolamento domiciliare insieme al resto del nucleo familiare e a loro va il mio in bocca al lupo per una pronta guarigione.

Salgono così a 28 i cittadini contagiati dal Covid-19, di cui 20 tuttora positivi, 5 deceduti e 3 guariti, mentre restano 108 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, identificabili come pazienti positivi al virus, casi sospetti o cittadini venuti a contatto con altri pazienti positivi o sospetti.

Con l’avvicinarsi della Pasqua, rinnovo a tutti l’appello a restare a casa: non vanifichiamo lo sforzo compiuto fino ad oggi. C’è bisogno ancora di sacrificio e senso di responsabilità da parte di ognuno di voi per vincere questa sfida. Insieme ce la faremo.