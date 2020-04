Castellammare di Stabia – L’Asl Na3 Sud ha riferito che in serata sono arrivati i risultati dei tamponi per Covid-19 sugli operatori dell’ospedale San Leonardo, che hanno evidenziato la positività di 4 infermieri. I nostri sospetti purtroppo erano fondati. E l’operazione verità andrà avanti: nei giorni scorso ho presentato un esposto in Procura allo scopo unico di salvaguardare i miei cittadini da eventuali comportamenti lesivi da parte dell’azienda sanitaria locale.

Ancora oggi, nonostante le richieste inoltrate e i numerosi solleciti per fare chiarezza su quanto sta accadendo nell’ospedale, non abbiamo ottenuto risposte ufficiali. Chiediamo chiarezza e trasparenza e pretendiamo i nomi dei responsabili di questa situazione inaccettabile. In gioco c’è la salute dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario dell’ospedale. In gioco c’è la salute dei pazienti. In gioco c’è la salute di tutti i cittadini.

Nessuna comunicazione relativa a nuovi contagi a Castellammare ci è pervenuta dall’Asl e dalla Protezione Civile della Regione Campania nelle ultime 24 ore. Restano 21, quindi, i cittadini contagiati: 16 tuttora positivi, 3 deceduti, 2 guariti. La polizia municipale, inoltre, ha controllato oggi 199 persone munite di autocertificazione comprovante la valida motivazione per uscire di casa e ha denunciato un cittadino. Sono 132, infine, le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.