Trecase – Torre del Greco – “È una cittadina di Trecase risultata positiva al Coronavirus. Il caso è stato accertato in serata all’ospedale di Boscotrecase e la signora sara’ a breve trasferita all’ospedale Cotugno di Napoli per le consequenziali verifiche.

Immediatamente è stato avviato il protocollo ministeriale per i casi positivi. Si invitano i cittadini ad osservare strettamente e rigorosamente le misure precauzionali ed igienico sanitarie indicate dalla Presidenza del Consiglio”, scrive in una nota il sindaco di Trecase.

Secondo alcune indiscrezioni, da confermare, la donna sarebbe una maestra 50enne di Trecase e anche lei, come l’insegnante di Striano, insegna nella scuola Don Bosco.

In totale dovrebbero essere quattro i casi di contagio tra gli insegnanti dell’Istituto comprensivo D’Assisi -Don Bosco.

L’insegnante di 57 anni, residente a Torre del Greco, desta maggiori preoccupazioni: infatti è in rianimazione a Napoli. Forti le complicazioni respiratorie avendo l’insegnante, oltre al virus, problemi ai bronchi. Da ieri pomeriggio al Cotugno è stato trasferito anche il marito. Il professionista è stato prelevato dalla sua casa a Torre del Greco, con un’ambulanza scortata dai vigili urbani e portato a Napoli in ospedale, dove la moglie e’ già ricoverata da due giorni. Sono quindi quattro i casi di insegnanti dell’istituto comprensivo D’Assisi-Don Bosco positivi al Covid-19. Anche la collega di Striano, la prima da cui sono partiti i controlli e’ attualmente ricoverata. Si trova, invece, a casa l’uomo di San Valentino Torio, docente presso la sede centrale della stessa scuola guidata dalla preside Rosanna Ammirati. Dopo una degenza a casa, l’insegnante sarebbe completamente guarito.