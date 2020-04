Napoli – Aggiornamento, alle ore 22 del 13 aprile 2020, del bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Covid-19 Salgono a 3.790 in Campania i positivi al Covid-19, con 99 in più (su 1.324 tamponi esaminati) rispetto alla giornata precedente. C’è una risalita in controtendenza rispetto agli ultimi giorni.

Sono 38.094 i tamponi esaminati dall’inizio dell’epidemia. Nel dettaglio preso i centri di analisi sono stati esaminati: Ospedale Cotugno di Napoli: 409 tamponi di cui 55 risultati positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno: 251 tamponi di cui 15 positivi; all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 27 tamponi, nessuno positivo; all’ASL di Caserta (presidi di Aversa e Marcianise) 124 tamponi di cui 6 positivi; all’Ospedale Moscati di Avellino 44 tamponi di cui 1 positivo; all’Ospedale San Paolo di Napoli 19 tamponi di cui 6 positivi; all’Azienda Universitaria Federico II 32 tamponi nessuno positivo; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 375 tamponi di cui 13 positivi; all’Ospedale di Nola 43 tamponi, di cui 3 positivi.

Nel pomeriggio l’Unità di crisi ha aggiornato i dati relativi ai decessi e alle guarigioni in Campania nelle ultime 24 ore. Il totale dei deceduti sale a 248, con 6 pazienti morti in più rispetto alla giornata precedente. Il totale dei guariti è di 360, 55 in più (di cui 248 totalmente guariti e 112 clinicamente guariti).