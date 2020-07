Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.858 per 19 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 2.065 tamponi (316.191 in totale). I casi sono stati individuati nelle province di Salerno (11), Caserta (6) e Napoli (3), al lordo di un ventesimo positivo solo confermato. Si tratta di un incremento notevole rispetto ai giorni scorsi, quando complessivamente sono stati registrati 12 contagiati in 48 ore.

Non ci sono nuovi decessi, dopo l’ultimo accertato martedì, che aveva portato il totale a 434. C’è, invece, un guarito in più, per un dato complessivo dall’inizio dell’epidemia che si attesta su 4.109 pazienti ristabiliti dopo aver contratto il Covid-19. Migliora la situazione sul piano clinico, per il calo di ricoveri sintomatici e di isolamenti fiduciari, ma aumentano i positivi attuali, quindi detratti guariti e deceduti, ora salito a 315.

Le cifre confermano come il virus sta circolando in maniera significativa in Campania, così come in Italia. Proprio in queste ore il Governatore Vincenzo De Luca ha fatto sapere che le misure individuali di contenimento potrebbero essere inasprite, come si legge più avanti. Le mascherine potrebbero tornare obbligatorie anche all’esterno. Nel frattempo il sistema sanitario regionale continua a prepari all’autunno con interventi di potenziamento dei reparti covid e quelli ordinari.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 29 (-4) in terapia intensiva 1 (stabile), mentre 285 (-12) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 315 (+18) contro i 4.858 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.687 (+3), a Salerno 737 (+11), ad Avellino 577, a Caserta 600 (+6), a Benevento 209.