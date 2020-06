Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 risalgono.

L’Unità di crisi ha comunicato che sono stati trovati 5 nuovi casi positivi su 1.629 tamponi esaminati (220.662 dall’inizio della pandemia). Il totale sale a 4.833.

Si conferma la ripresa del contagio a livello regionale, dopo due giorni senza casi nello scorso week end.

Tuttavia il quadro generale è in miglioramento se si guarda alla situazione ospedaliera e sanitaria. Secondo i dati diffusi nel pomeriggio di ieri dal Ministero della Salute, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 82 (-4) in terapia intensiva 6 (stabile), mentre 629 (-4) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 717 (-8) contro i 4.833 dall’inizio della pandemia.

Nessuna vittima nelle ultime 48 ore. Il dato complessivo dei deceduti resta fermo a 426. Ci sono 10 guariti in più che portano il totale a 3.685, di cui 3.652 totalmente guariti e 33 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

In Campania i positivi al Covid-19 totali su base provinciale: Napoli: 2.627 (di cui 1.003 Napoli Città e 1.624 Napoli provincia); Salerno: 688; Avellino: 547; Caserta: 466; Benevento: 209. Altri in fase di verifica Asl 291.