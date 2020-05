Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.498, con altri 14 casi riscontrati su 4.045 tamponi (90.543 dall’inizio della pandemia), mai tanti esaminati in un solo giorno. Si conferma la curva più bassa del contagio in Campania.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato alle 22,20 i dati sui tamponi analizzati: all’Ospedale Cotugno di Napoli 876 di cui 3 positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno 342 di cui nessuno risultato positivo; all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 45 di cui nessuno positivo; presso l’Asl di Caserta (presìdi di Aversa-Marcianise) 289 di cui nessuno risultato positivo; all’Ospedale Moscati di Avellino 33 di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Paolo di Napoli: 143 di cui 8 positivi; al Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II 93 tamponi di cui nessuno positivo; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 1.759 tamponi di cui nessuno positivo; all’Ospedale di Nola 293 di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Pio di Benevento 79 di cui 3 positivi; al Laboratorio del CEINGEesaminati 93 di cui nessuno positivo. A Caserta e Salerno nessun caso positivo riscontrato. Nell’infografica il riepilogo della giornata.

Nel consueto aggiornamento del pomeriggio l’Unità di crisi ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Campania. Le vittime sono salite a 364, per 2 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Ci sono anche 18 guariti in più. Il totale dei guariti sale a 1.394,di cui 1360 totalmente guariti e 34 clinicamente guariti. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale della Campania: i pazienti ricoverati con sintomi sono 455 (-15) in terapia intensiva 30(+3), mentre 2.241 (+17) si trovano in isolamento domiciliare. Infine, c’è il nuovo riparto dei positivi per provincia: a Napoli 2.468 (di cui 928 Napoli Città e 1.540 Napoli provincia); a Salerno 662; ad Avellino 469; a Caserta 424; a Benevento 183. Altri in fase di verifica Asl: 278. Di seguito la infografica dell’Unità di crisi.