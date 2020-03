Boscotrecase – BOLLETTINO MEDICO DEL COVID HOSPITAL DI BOSCOTRCASE (AGGIORNATO A VENERDI’ 27 MARZO)

📌Pazienti ricoverati 39 di cui:

18 in reparto

10 ex pronto soccorso

5 sub intensiva

6 terapia intensiva

⚫️ Decessi: 2 (cittadini di Scafati e Boscoreale)

Totali Decessi: 8

✔️ Pazienti trattati con farmaco sperimentale:

6 in terapia intensiva

3 in sub intensiva.

✔️Pazienti “clinicamente guariti”, per i quali bisognerà poi attivare l’isolamento sorvegliato per verificare negatività: 11

➖Pazienti in arrivo in terapia intensiva: 1 da Castellammare e 2 da Torre del Greco