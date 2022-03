Gli Agenti della Polizia Locale dell’U.O.Scampia, unitamente a personale della Polizia di Stato del Commissariato di Scampia e del Reparto Crimine e Prevenzione, hanno proseguito l’ attività di monitoraggio del territorio anche nel fine settimana con postazioni di controllo alla Piazza Madonna dell’Arco a Secondigliano.

Nel corso dell’ operazione congiunta sono stati elevati verbali per un importo complessivo pari ad euro 33.070,00.

Nella fattispecie sono state controllate 25 autovetture e 30 persone elevando 14 verbali per assenza di copertura assicurativa con conseguenti 14 sequestri amministrativi, 2 i sequestri di veicoli finalizzati all’ alienazione ex art. 213 co.8 cds per reiterazione di guida senza copertura assicurativa, 3 verbali con fermo amministrativi per guida senza patente perché mai conseguita e 1 verbale per guida con patente sospesa finalizzato alla successiva revoca della patente di guida, n. 10 verbali per guida senza casco protettivo obbligatorio, 12 verbali per mancata revisione periodica, 4 ritiri di patente per guida di veicoli di categoria diversa e per patente scaduta e 6 verbali per mancanza dei documenti di circolazione.

Nel corso dell’ attività sono state inoltre deferite all’ Autorità Giudiziaria 3 persone per reiterazione di guida senza patente nel biennio così come previsto da normativa vigente ed una persona è stata tratta in arresto per furto negli spazi esterni del centro commerciale “La Birreria”.