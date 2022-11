Sono stati eseguiti oggi, sul territorio di Ercolano, controlli al codice della strada e alla sicurezza. Insieme agli agenti della Polizia locale del comune della cittadina degli scavi, è sceso in strada anche il primo cittadino, Ciro Buonajuto.

“Ho voluto – dichiara Buonajuto – essere presente personalmente, questa mattina, insieme agli agenti della Polizia Locale, durante i controlli sul territorio comunale. Purtroppo – spiega – ho constatato, in più di una circostanza, un vero e proprio menefreghismo da parte degli automobilisti, che violano costantemente il codice della strada parcheggiando auto in doppia fila o in divieto di sosta, così come abbiamo rilevato e sanzionato diversi corrieri che effettuavano carico e scarico merci fuori dagli orari prestabiliti. Così non va! In questo modo non facciamo del bene alla città.

Il rispetto del codice della strada – prosegue il primo cittadino – è indice di sicurezza sia per gli automobilisti che per i pedoni. Il nostro impegno – conclude il sindaco di Ercolano – continuerà anche nei prossimi giorni per garantire ai cittadini e ai turisti una Ercolano sicura!”