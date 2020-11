Torre del Greco – Bollette della spazzatura recapitate un giorno prima della scadenza o già scadute. Accade a Torre del Greco, dove gli avvisi di pagamento della Tari inviati dal Comune stanno giungendo nelle case dei cittadini in ritardo rispetto alla prima scadenza, quella del 31 ottobre entro cui il cittadino poteva scegliere se pagare il dovuto in un’unica soluzione oppure frazionare il pagamento in tre tranche.

Un disguido, quello legato al servizio di recapito e ai ritardi con cui sono stati postalizzati gli avvisi, che già nelle scorse settimane aveva riguardato altri comuni in Italia. Le suddette amministrazioni comunali, appresa a circostanza, per la maggior parte sono corse ai ripari diramando un avviso a tutti i cittadini e alle aziende: “Il recapito degli avvisi di pagamento potrebbe avvenire a ridosso, ovvero oltre la scadenza della prima rata. I contribuenti potranno comunque effettuare il versamento nei 15 giorni successivi al ricevimento dell’avviso” hanno spiegato i comuni, con il pagamento ritardato entro i termini fissati dall’amministrazioni che, ovviamente, non comporterà il pagamento di alcun onere aggiuntivo per cittadini e imprese.

I cittadini torresi sperano che, anche l’amministrazione comunale di Torre del Greco possa seguire tale esempio.