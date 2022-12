I carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia hanno arrestato il 44enne M.S, in esecuzione di un ordine di esecuzione emesso dal Tribunale di torre Annunziata.

Il 44enne dovrà scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione per un cumulo di pene concorrenti. Era già ai domiciliari per il reato di furto aggravato, commesso il 1 agosto 2020 nell’ambito dell’aggressione all’Appuntato Scelto Ballarò

E’ stato tradotto in carcere, nel penitenziario di Poggioreale.