Roma – Camorra: Tofalo, grazie a Carabinieri Ros scardinato sistema affaristico mafioso.

“I Carabinieri del ROS hanno da poco eseguito a Napoli una misura cautelare a carico di 59 indagati accusati di crimini tra i quali associazione mafiosa, corruzione elettorale, estorsione e turbata libertà degli incanti.

Grazie al grande lavoro dell’Arma dei Carabinieri sono stati colpiti i clan Puca, Verde e Ranucci, ed è stato scardinato un sistema di collusione affaristico mafioso portando alla luce una fitta rete di cointeressenze in ambito politico e imprenditoriale”, lo scrive in una nota il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, “Lo Stato continua a dimostrare ogni giorno di essere più forte di ogni organizzazione criminale.

Operazioni come questa, da un lato dimostrano come la mafia tenti di riorganizzarsi sul territorio, dall’altro sono la conferma che le istituzioni non indietreggiano di un solo millimetro nella lotta alla criminalità”.