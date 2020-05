Napoli – Tragedia sfiorata questa mattina a Napoli, in via Domenico Fontana, nel quartiere Rione Alto. Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano, cadendo nel cortile antistante lo stabile in cui vive.

Trasferito d’urgenza all’ospedale Santobono del capoluogo, il bambino è in prognosi riservata, ma non avrebbe mai perso conoscenza. Sulla dinamica di quanto accaduto questa mattina nel quartiere napoletano indagano i Carabinieri della locale stazione, che stanno cercando di capire se si sia trattato o meno di una caduta accidentale.