Nel quartiere San Giovanni a Teduccio, una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta tempestivamente per soccorrere una bambina di tre anni, priva di sensi tra le braccia della madre.

Gli agenti hanno immediatamente trasportato la piccola all’Ospedale del Mare, dove è stata rianimata dai sanitari, scongiurando conseguenze più gravi.

L’Unità Operativa Stella, sul territorio della Municipalità 3, ha effettuato verifiche amministrative su quattro attività commerciali contestando violazioni per occupazione di suolo pubblico oltre i limiti autorizzati, mancanza di autorizzazione alla somministrazione e assenza della segnalazione certificata di inizio attività sanitaria.







A Fuorigrotta, in via Caio Duilio, gli agenti hanno elevato verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, impatto acustico non conforme alla legge, assenza di copertura assicurativa sui veicoli adibiti alle consegne e mancanza di autorizzazioni per la vendita di generi alimentari e alcolici.

In un caso, il titolare di un’attività di autoriparazione è stato denunciato per irregolarità urbanistiche e difformità nell’esercizio della professione.

In via Gussone, quartiere San Carlo all’Arena, è stato eseguito lo sgombero e la sanificazione di un locale di proprietà comunale occupato da persone senza fissa dimora.

A Chiaiano, gli agenti motociclisti dell’Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale, hanno effettuato un servizio di controllo della circolazione stradale in via Emilio Scaglione, con l’impiego di dieci unità e nove veicoli tra auto e moto.

Sono stati controllati 80 veicoli, con il sequestro di due mezzi, l’applicazione di undici fermi amministrativi e il ritiro di tre patenti per diverse irregolarità.

Complessivamente, sono state accertate 48 violazioni, tra cui mancato uso del casco, guida senza copertura assicurativa, circolazione con veicoli privi di revisione e mancata esibizione di documenti di guida.