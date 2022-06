“Proseguono gli interventi di riqualificazione del territorio di San Giorgio a Cremano.

Concluso in Viale Formisano il rifacimento del manto stradale, danneggiato dal tempo e dall’usura. Dopo la necessaria fase di assestamento sarà realizzata la segnaletica orizzontale, completando così il restyling che comprende anche i marciapiedi e l’efficientamento energetico già conclusi.

Questo ultimo intervento ha consentito di integrare l’ impianto di illuminazione di questa strada, con l’aggiunta di pali e corpi illuminanti, tutti con luce led, quindi più luminosa e a risparmio energetico, come ormai stiamo facendo per l’intero territorio.

Intanto, sempre d’accordo con l’assessore ai Lavori Pubblici Eva Lambiase, la prossima settimana partiranno i lavori di riqualificazione di via San Martino.

Anche qui verrà rifatta la pavimentazione stradale,verranno recuperati i marciapiedi rendendoli più accessibili e più sicuri, in particolare quello davanti al Tempio Regina dei Gigli, come richiesto anche dai residenti della zona.

Inoltre, sarà potenziato l’impianto di illuminazione con la sostituzione di 23 corpi illuminanti, sempre a risparmio energetico. I lavori saranno completati entro l’autunno.

La riqualificazione di via San Martino, insieme al restyling di Villa Falanga darà un’immagine nuova e più attraente a quest’area della città ma garantirà anche più sicurezza per coloro che vi abitano e per gli avventori di questa zona, percorsa anche da anziani e bambini che si recano in villa e coloro che usufruiscono di servizi e attività commerciali presenti”.

Lo dichiara il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.