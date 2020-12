Torre del Greco – Il Comune installa albero di Natale spoglio: ci pensano gli abitanti ad addobbarlo

A Cappella Bianchini, periferia a nord di Torre del Greco, con un portafoglio di spesa di ben 250 mila euro, il Comune di Torre del Greco, capeggiato dal sindaco Giovanni Palomba, destina, come addobbo natalizio, un semplice albero di Natale semi spoglio.

Ad un primo sconcerto, gli abitanti del luogo, con qualche ilarità, hanno pensato bene di adoperarsi a proprie spese per abbellire quello che dovrebbe rappresentare un simbolo di rinascita.

E’ partita una vera e propria gara tra di loro, per dare uno sorta di schiaffo morale all’Amministrazione comunale, che, a fronte di un bel tetto di spesa di centinaia di migliaia di euro, non è riuscita a destinare niente di meglio per illuminare ed abbellire questa, come altre zone periferiche della città.