Torre del Greco – Il Gazebo Rosa Onlus è un’associazione a tutela di donne e minori vittime di violenza e che versano in situazioni di disagio ed è regolarmente iscritta all’Anagrafe delle Onlus dell’Agenzia delle Entrate.

Opera nella città di Torre del Greco e consegue esclusivamente finalità di utilità sociale e culturale. Collabora con il Tribunale dei Minori di Napoli e presso la propria sede donne e bambini trovano aiuto e sostegno.

Nel tempo il numero di richieste di aiuto è aumentato. Per tale motivo, l’Associazione lancia un appello a tutti coloro che hanno voglia di dedicare la loro professionalità ed il loro tempo al volontariato per il contrasto della violenza di genere. In particolare, cerchiamo: avvocati, psicologi, psicomotricisti, educatori, medici, sociologi e chiunque desideri apportare energie e contributi alle attività dell’Associazione.

Contatti utili:

Presidente Rosa Visciano: 339 65 63 193;

e-mail: ass.gazebo.rosa@gmail.com