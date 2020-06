Torre del Greco – Vincenzo Amitrano, comandante della stazione dei carabinieri Capoluogo, lascia Torre del Greco. Prossimo alla pensione è stato trasferito ad un reparto speciale di Napoli.

Integerrimo servitore dello Stato con 40 anni di servizio.

Da sempre apprezzato e stimato da tutte le Autorita’ locali e dalle comunità che gli sono state affidate.

Un pilastro e punto di riferimento per la legalità. Dapprima come Comandante dei carabinieri del servizio Navale che ha operato su tutta la costa vesuviana del golfo di Napoli nei territori di San Giovanni a Teduccio, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia e poi come Comandante della Stazione di Torre del Greco Capoluogo portando a compimento importanti operazioni di Polizia Giudiziaria svolte sotto la direzione delle Autorità Giudiziarie competenti.