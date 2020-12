Roma – Definito il calendario 2021 per Calcio amputati, Calcio a 7 e Rugby in carrozzina

Il II Consiglio Federale FISPES, riunitosi in teleconferenza il 26 novembre, ha deliberato i calendari agonistici degli sport di squadra federali per l’anno sportivo 2021: Calcio amputati, Calcio a 7 per atleti con cerebrolesione e Rugby in carrozzina.

Il Calcio amputati inizierà l’attività con la terza edizione del Campionato italiano che si articolerà in tre tappe nelle seguenti date: 27-28 febbraio, 20-21 marzo e 24-25 aprile. Il Vicenza Calcio Amputati, vincitore dello scudetto 2020, prenderà parte per l’Italia alla EAFF Champions League, rassegna riservata a otto squadre di tutta Europa, in programma il 20-24 maggio in sede da definirsi. L’appuntamento più importante dell’anno per la Nazionale azzurra si svolgerà dal 12 al 19 settembre con gli Europei di Cracovia.

Le giornate del 16-17 ottobre saranno riservate alla chiusura della stagione, con l’assegnazione della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana.

Il Campionato italiano del Calcio a 7 prevede invece due tappe di andata e ritorno nei fine settimana dell’8-9 maggio e 19-20 giugno. L’obiettivo principale dell’anno per gli Azzurri sarà l’IFCPF Nations Cup, rinviato al 2021 causa pandemia, che porterà ad Olbiadal 10 al 20 ottobre le più forti otto squadre nazionali del mondo.

Il Rugby in carrozzina inizierà l’attività il 30-31 gennaio con la SuperCoppa Italiana. La rassegna tricolore prenderà il via il 19-21 febbraio con sei appuntamenti di Campionato fino al 19-21 novembre (le altre date sono 9-11 aprile, 21-23 maggio, 24-26 settembre, 22-24 ottobre).

Nel weekend dell’11-12 dicembre sarà invece assegnata la Coppa Italia 2021.

Il calendario dei raduni delle tre Nazionali sarà ridefinito ad inizio del prossimo anno sulla base della situazione pandemica del paese e dell’avvicinamento agli impegni agonistici delle squadre azzurre.

Calendario Calcio amputati

https://fispes.it/kp/uploads/calendario-2021.pdf

Calendario Calcio a 7

https://fispes.it/kp/uploads/calendario-2021_001.pdf

Calendario Rugby in carrozzina

https://fispes.it/rugby-carrozzina