Jesolo – Atletica paralimpica: cancellato il Grand Prix di Jesolo di maggio

A causa della crisi sanitaria mondiale generata dall’emergenza coronavirus, la FISPES ha deciso di cancellare la tappa italiana del circuito internazionale del Grand Prix che era in programma a Jesolo dal 22 al 24 maggio prossimi.

La cancellazione del meeting di Atletica paralimpica, stabilita in pieno accordo con World Para Athletics e il Comune di Jesolo, si aggiunge agli altri eventi WPA già annullati o rinviati a data da definirsi.

La Coppa del Mondo di Maratona di Londra, inizialmente riprogrammata per il 20 ottobre, è stata definitivamente eliminata dal calendario agonistico internazionale.

WPA Grand Prix e Coppa del Mondo, la lista aggiornata

Dubai, UAE, 14-17 marzo – cancellato

San Paolo, Brasile, 26-28 marzo – cancellato

Arizona, USA, 2-5 aprile – rinviato (date da definirsi)

Pechino, Cina, 24-26 aprile – cancellato

Londra – Coppa del Mondo di Maratona, Gran Bretagna, 26 aprile – cancellata

Parigi, Francia, 6-8 maggio – rinviato (date da definirsi)

Jesolo, Italia, 22-24 maggio – cancellato

Nottwil, Svizzera, 28-30 maggio – cancellato