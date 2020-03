Torre del Greco- Sta girando un messaggio sui social in cui è scritto: “Ordinanza sindacale n. 12 de 20 marzo 2020”, che dispone la chiusura delle attività commerciali (panifici, ortofrutta, macellerie, pescherie, negozi detersivi, tabaccai, ferramenta, assicurazioni, etc.) alle ore 14, dei supermercati alle ore 16, e la chiusura per l’intera giornata di domenica, esclusi farmacie e rifornimenti di benzina.

Possiamo tranquillizzare la cittadinanza, si tratta di una fake news.