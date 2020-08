Offerte di lavoro – Opportunità di lavoro per 40 posti in EAV srl – Ente Autonomo Volturno. La società di trasporti EAV ha indetto una selezione per titoli ed esami di 40 unità per l’inserimento di personale viaggiante da inquadrare come Macchinista/Capotreno ai sensi del vigente CCNL Autoferrotranvieri.

Per info o per scaricare il bando e la domanda di partecipazione alle selezioni cliccate il link seguente: EAV