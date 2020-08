Torre del Greco – Luigi Mele, consiglie comunale ed esponente delle Lega a Torre del Greco, invita la cittadinanza, attraverso la pubblicazione di un post su facebook, a partecipare ad un flashmob contro la scelta dell’amministrazione comunale di formare ecoballe nei pressi di centri abitati.

Ecco quanto postato:

“Torre del Greco sta diventando il cesso 💩 della Campania!! È Vergognoso quello a cui si assiste nei pressi dell’ingresso della città. Con questo caldo c’è una puzza asfissiante. Stasera non vi presentate proprio vi sto avvisando!”

E ancora: “Stasera 19 agosto alle ore 23 ci vediamo in prossimità del distributore di benzina di via Cavallo per evitare questo scempio! Chi ama TorreDelGreco non può mancare.” conclude il consigliere Luigi Mele.