Torre Annunziata – Sono circa 700 le domande pervenuta all’Agenzia per il Lavoro Osmosi SpA per la selezione di 51 partecipanti ai corsi di formazione finalizzati alla preparazione di personale interinale per la produzione di mascherine presso lo Stabilimento “Spolettificio” di Torre Annunziata dell’Agenzia Industrie Difesa.

Oggi, venerdì 24 aprile, alle ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati alla selezione.

La graduatoria, che terrà conto solo dei punteggi dei titoli presentati dai candidati all’atto della domanda, sarà pubblicata sul sito dell’Agenzia entro la prossima settimana

Passeranno alla “fase due” di selezione, i primi 10 ingegneri in graduatoria, i primi 20 periti elettromeccanici, i primi 90 diplomati, questi ultimi candidati a svolgere il ruolo di operatore di macchina. I selezionati saranno sottoposti ad un colloquio in remoto. Per tale motivo, ciascun candidato selezionato dovrà avere a disposizione una buona connessione ad Internet, una videocamera e delle buone cuffie con microfono.

Al colloquio saranno assegnati da 0 a 40 punti a discrezione inoppugnabile della commissione giudicante. Dopodiché verranno stilate le tre graduatorie finali sommando i punteggi conseguiti dai candidati nella “fase uno” ai punteggi conseguiti nella “fase due”, in questo modo si otterranno le graduatorie finali da cui si attingerà per scegliere coloro che dovranno partecipare ai corsi.

Per essere assunti però bisognerà completare adeguatamente il corso conseguendo l’attestato finale. Inoltre sarà necessario ricevere una valutazione psicologica positiva a discrezionalità inoppugnabile dell’Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. e l’idoneità sanitaria, a giudizio inoppugnabile del medico competente dello Stabilimento “Spolettificio” di Torre Annunziata.

