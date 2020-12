In arrivo dal governo nazionale fondi speciali per rinnovare il parco mezzi per il trasporto scolastico di Torre del Greco, che in breve tempo potranno essere sostituiti con veicoli a basso impatto ambientale.

Lo annuncia il deputato M5S Luigi Gallo, spiegando che i fondi provengono da uno “stanziamento di 20 milioni di Euro presso il ministero dell’Ambiente fortemente voluto dal M5S e potranno servire per rinnovare gli scuolabus delle scuole dell’infanzia ed elementari comunali e statali”.

Questa iniziativa ha una valenza duplice. Da un lato, spiega Gallo, “consente finalmente di agire in concreto per migliorare la qualità dell’aria di Torre del Greco”, mentre dall’altro “aiuta il nostro paese a porre rimedio a un contenzioso aperto con l’Europa per una procedura d’infrazione dovuto allo sforamento ripetuto da parte di una cinquantina di città degli indici di qualità dell’aria urbana.

L’amministrazione di Torre del Greco – sottolinea ancora il parlamentare Cinquestelle – dovrebbe quindi attivarsi prima possibile per approfittare di questo vantaggio, tanto più che gli stessi fondi potranno essere finanziati progetti di promozione di trasporto scolastico sostenibile, realizzare punti di ricarica con colonnine elettriche, acquistare nuovi mezzi e pensiline per gli scuolabus, monitorare i benefici ambientali”.