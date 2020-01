Torre del Greco – Emergenza furti in appartamento . Fratelli d’Italia: garantire maggior sicurezza ai cittadini .

L’emergenza furti che sta colpendo molte zone della periferia di Torre del Greco ( Cappella Orefice, Cappella Nuova , Camaldoli , Colle sant’Alfonso e zone limitrofe ) in queste settimane non accenna a placarsi. C’è di più : i malviventi irrompono negli appartamenti nonostante la presenza di persone in casa.

E La paura di trovarsi faccia a faccia con i ladri sta prendendo sempre più piede tra gli abitanti di quelle zone che, nonostante le tante denunce presentate , non si sentono al sicuro. Fratelli d’Italia , attraverso il coordinatore cittadino Luca Alini, fa sentire la propria voce : “ L’idea di non sentirsi al sicuro nelle proprie case è quanto di più assurdo possa capitare . Pertanto sollecitiamo gli organi competenti a lavorare con maggior solerzia sui casi denunciati , cercando di non sottovalutare un fenomeno oramai dilagante. Invitiamo l’amministrazione torrese ad intervenire , attraverso una presenza maggiore e costante , anche notturna , delle forze preposte a garantire sicurezza pubblica nelle zone prese di mira” “Riteniamo che l’impianto di videosorveglianza , già presente nelle zone in oggetto, possa esserci di grande aiuto.- aggiunge Salvatore Quirino, responsabile FdI Area miglio d’oro – Pertanto invitiamo chi di competenza ad utilizzare in maniera costante le telecamere per l’individuazione dei malviventi”.