Come si legge nell’atto licenziato dall’esecutivo torrese, “oggetto di cofinanziamento sono le proposte progettuali promosse dagli istituti scolastici cittadini che presentino un’effettiva ricaduta culturale, educativa e formativa sull’utenza scolastica e/o che siano finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ente”.
Fissati anche gli ambiti sui quali potranno basarsi le proposte progettuali: “Progetti didattici/laboratori aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, educazione teatrale, artistica, musicale, alimentare, ambientale, introduzione di nuove tecnologie e metodologie didattiche, legalità, inclusione sociale, lotta alla dispersione scolastica, valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, sostegno alle attività didattiche con particolare attenzione per gli alunni svantaggiati o con disabilità, prevenzione del disagio e dell’emarginazione giovanile; interventi di riqualificazione degli ambienti e degli spazi scolastici funzionali allo svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari connessi alle progettualità e che in particolare non rientrano nella manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri servizi tecnici del comune secondo i vigenti regolamenti disciplinanti la materia”.
Stando a quanto riportato nell’atto deliberativo licenziato dalla giunta, la valutazione delle proposte terrà conto dei seguenti elementi: coerenza del progetto con le finalità dell’avviso; qualità e originalità della proposta progettuale; chiarezza degli obiettivi e della modalità di realizzazione; impatto del progetto sulla comunità scolastica e ampiezza dei destinatari; inclusione degli studenti con disabilità, bisogni educativi speciali o in condizioni di fragilità; innovazione metodologica e utilizzo di tecnologie didattiche; ricaduta educativa, culturale e sociale sul territorio; sostenibilità ambientale; congruità e sostenibilità del piano economico-finanziario; qualità del cronoprogramma e fattibilità del progetto.
Viene infine evidenziato che “i principali beneficiari delle proposte dovranno essere gli alunni frequentanti gli istituti comprensivi e superiori del territorio, di ogni ordine e grado”.