Torre del Greco – Uno stanziamento di 230mila euro in favore delle scuole cittadine con l’obiettivo di concorrere al miglioramento dell’offerta formativa, al potenziamento dei servizi messi a disposizione della scuola, alla rimozione degli ostacoli di carattere economico e sociale per garantire le medesime opportunità agli studenti e alle loro famiglie. Sono i propositi alla base della delibera, con la quale vengono dettate le specifiche linee di indirizzo, approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella su proposta dell’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, delibera che fissa i criteri sui quali il dirigente del settore dovrà porre in essere i relativi atti di gestione per redigere il bando destinato a tutti gli istituti comprensivi e di istruzione secondaria presenti sul territorio.

Come si legge nell’atto licenziato dall’esecutivo torrese, “oggetto di cofinanziamento sono le proposte progettuali promosse dagli istituti scolastici cittadini che presentino un’effettiva ricaduta culturale, educativa e formativa sull’utenza scolastica e/o che siano finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ente”.

Fissati anche gli ambiti sui quali potranno basarsi le proposte progettuali: “Progetti didattici/laboratori aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, educazione teatrale, artistica, musicale, alimentare, ambientale, introduzione di nuove tecnologie e metodologie didattiche, legalità, inclusione sociale, lotta alla dispersione scolastica, valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, sostegno alle attività didattiche con particolare attenzione per gli alunni svantaggiati o con disabilità, prevenzione del disagio e dell’emarginazione giovanile; interventi di riqualificazione degli ambienti e degli spazi scolastici funzionali allo svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari connessi alle progettualità e che in particolare non rientrano nella manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri servizi tecnici del comune secondo i vigenti regolamenti disciplinanti la materia”.







Stando a quanto riportato nell’atto deliberativo licenziato dalla giunta, la valutazione delle proposte terrà conto dei seguenti elementi: coerenza del progetto con le finalità dell’avviso; qualità e originalità della proposta progettuale; chiarezza degli obiettivi e della modalità di realizzazione; impatto del progetto sulla comunità scolastica e ampiezza dei destinatari; inclusione degli studenti con disabilità, bisogni educativi speciali o in condizioni di fragilità; innovazione metodologica e utilizzo di tecnologie didattiche; ricaduta educativa, culturale e sociale sul territorio; sostenibilità ambientale; congruità e sostenibilità del piano economico-finanziario; qualità del cronoprogramma e fattibilità del progetto.

Viene infine evidenziato che “i principali beneficiari delle proposte dovranno essere gli alunni frequentanti gli istituti comprensivi e superiori del territorio, di ogni ordine e grado”.