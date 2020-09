Campania – “Arrivano da domani quasi 2000 banchi e più di 3000 banchi innovativi in Campania – dichiara il deputato del M5S Luigi Gallo.

Grazie al M5S al Ministero dell’istruzione la regione Campania sta vivendo una grande occasione di rinnovo degli ambienti scolastici.

Ad Ottobre al termine delle consegne il 60% degli arredi in Campania saranno stati rinnovati. E questo è un grande segnale per l’ecosistema in cui vivono i nostri figli in ogni scuola per garantire spazi di bellezze negli interni scolastici, ancor più importanti dove fuori vince il degrado.

Il 15 settembre nel Liceo Nobel di Torre del Greco arriveranno i primi 350 banchi innovativi tra quelli ordinati da tutti i dirigenti scolastici della città che continuo a ringraziare per il grande impegno di questi mesi.”