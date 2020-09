Torre del Greco – Regionali, tra gli “impresentabili” anche un candidato di Torre del Greco.

Nel giudizio della commissione Antimafia sugli “impresentabili” che sono in corsa per un posto da consigliere regionale nelle 7 regioni al voto c’è anche un candidato di Torre del Greco, come riportato pure da Il Fatto Quotidiano.

Si tratta del consigliere comunale, e facente parte della maggioranza guidata dal sindaco Palomba, Michele Langella.

Candidato nella lista Campania in Europa, a supporto di De Luca, nonostante un processo in corso davanti al Tribunale di Torre Annunziata per riciclaggio.