Napoli – Polizia. Usip (Uil) Napoli: “Covid, Inps chiude per casi accertati mentre si lascia inspiegabilmente aperto ufficio immigrazione con più casi acclarati”

“La sede dell’Inps di Napoli chiude per un caso accertato di covid-19 mentre, con due casi accertati di poliziotti e di quattro cittadini stranieri infetti, l’ufficio immigrazione resta inspiegabilmente aperto. Chiediamo tamponi per tutti e tutela per chi indossa una divisa. Siamo stanchi dei due pesi e due misure”.

È quanto dichiara in una nota Roberto Massimo, n.1 dell’U.S.I.P. (Uil) Napoli.

“Ci risulta, inoltre, che la misurazione della temperatura corporea all’ingresso degli uffici della Polizia di Stato partenopea non viene controllata, così come previsto dalle circolari dipartimentali”, conclude il Segretario Generale Provinciale dell’U.S.I.P. di Napoli.