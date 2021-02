Ercolano – Oggi il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli Ms. Mary Avery, sarà in visita istituzionale nella città di Ercolano.

L’arrivo del Console nella città degli Scavi è previsto per le ore 10.00, quando sarà ricevuta dal sindaco avvocato Ciro Buonajuto, al Comune di Ercolano in Corso Resina. “L’incontro sarà l’occasione per un dialogo su temi di interesse generale che legano la città di Ercolano con gli Stati Uniti d’America” – ha dichiarato il sindaco Buonajuto.

Dopo l’incontro in Comune, il Console Generale visiterà il Parco Archeologico di Ercolano.