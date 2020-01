Napoli – Incidente metro, Nonno (FDI): “miracolo non vi siano morti. De Magistris inadeguato”

“È solo per puro miracolo se durante l’incidente che ieri ha coinvolto due treni della linea 1 della metropolitana di Napoli non vi sia scappato il morto.

Gli inquirenti e chi di dovere accetteranno le cause dello stesso, nel frattempo la mia vicinanza va alle persone rimaste ferite durante l’impatto.

Sull’inadeguatezza di chi guida amministrativamente e politicamente la città appare addirittura superfluo spendere altre parole. Il Sindaco De Magistris qualche mese fa ebbe l’ardire di dichiarare che Napoli sarebbe divenuta nei prossimi mesi seconda solo al Giappone per efficienza del trasporto pubblico, rasentando il comico.

Ci faccia la cortesia di dare una parvenza di serietà almeno a questi ultimi mesi di mandato. I napoletani gliene sarebbero grati”.

È quanto dichiarato in una nota da Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d’Italia.