Roma – “Oggi alla Camera è stato accolto un mio ordine del giorno a favore degli #stagionali. Nell’ odg si impegna il Governo a valutare l’inserimento, nei futuri decreti normativi per l’emergenza #Covid19, di apposite misure di sostegno economico anche per quelle categorie di lavoratori stagionali che non erano state incluse negli indennizzi previsti dal #CuraItalia.

Il provvedimento è una sintesi delle tante segnalazioni e richieste di sostegno arrivate in queste difficili settimane da parte delle associazioni di categoria e di tanti lavoratori ritrovatisi da un giorno all’altro senza più il sostegno della #Naspi e senza un’immediata prospettiva di ripresa dell’attività lavorativa.

Quella dei lavoratori stagionali è una battaglia che ha caratterizzato da subito il mio mandato di Portavoce alla Camera del MoVimento 5 Stelle e che continuerò a portare avanti. In queste settimane abbiamo continuato a lavorare per sostenere la causa di tutti quei lavoratori travolti dalla crisi economica e sociale scaturita dall’emergenza Covid-19: #stagionali, #termali e disoccupati che per un cavillo burocratico, dovuto alla “Doppia opzione di calcolo Isee”, sono rimasti esclusi dagli aiuti economici governativi.

Ringrazio il Ministro Nunzia Catalfo, il Sottosegretario Di Piazza e il governo tutto per la sensibilità mostrata, sicura di un risvolto positivo che porti maggiori certezze e garanzie a centinaia di migliaia di famiglie italiane”, così la deputata (M5S) Teresa Manzo .