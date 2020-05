San Giorgio a Cremano – Ecco l’ultima comunicazione fatta dal primo cittadino, Giorgio Zinno:

Cari concittadini,

non dobbiamo abbassare la guardia per il Covid-19 potrebbe tornare tra noi con tutta la virulenza delle scorse settimane. Oggi non vi è nessuna novità sul campo del contagio (ieri per errore non era stato aggiornato l’ospedalizzato che è uno dei due guariti).

Nell’appellarmi alla vostra responsabilità, vi comunico di aver preso alcune decisioni che ci traghetteranno nella Fase 2.

Per venire incontro alle esigenze dei soggetti più deboli, da domani sarà RIAPERTO AL PUBBLICO il PROTOCOLLO GENERALE del Comune, nei giorni ed orari soliti.

L’accesso del pubblico dovrà avvenire un cittadino alla volta ed obbligatoriamente indossando la mascherina; ogni utente dovrà restare nell’ufficio solo il tempo strettamente necessario a protocollare la propria istanza e prima di entrare gli sarà misurata la temperatura, che non dovrà essere superiore ai 37.5 gradi centigradi.

Da lunedì prossimo sarà nuovamente consentito SPOSARSI o UNIRSI CIVILMENTE presso le sedi del Comune. Potranno accedere solo gli sposi, i testimoni e l’ufficiale dello stato civile, adottando tutte le precauzioni previste per evitare il contagio da Covid-19.

In particolare dovrà essere garantito all’interno del luogo di celebrazione il rispetto delle distanze di sicurezza e dovranno essere indossate le mascherine. Nessun altro potrà purtroppo accedere.

Pian piano torneremo alla normalità. Le nuove norme di comportamento allentano il lockdown ma richiedono comportamenti seri e responsabili.

La nostra comunità ha dato grande prova di avere a cuore le sorte degli altri. Continuiamo su questa strada ed usciremo dal tunnel il prima possibile.