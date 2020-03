Torre del Greco – “Abbiamo protocollato la nostra disponibilità a collaborare con il sindaco, aldilà delle diverse vedute politiche. Saremo ben lieti di avere un incontro per concordare iniziative importanti in questo momento per la nostra città”, fa sapere dalla sua pagina Facebook, il consigliere comunale, Luigi Mele.

Una delle proposte, che dovrebbero portare gli appartenenti della Lega di Torre del Greco all’attenzione del primo cittadino, è la turnazione in ordine alfabetico dei cittadini per fare la spesa, “come già messo in atto dai sindaci di Napoli, Ercolano ed Angri” fa sapere lo stesso Mele.

Tra le proposte, potrebbe esserci anche quella di individuare un albergo dove far fare la quarantena ai positivi non gravi da Coronavirus e a tutti coloro che sono entrati in contatto con positivi.

Vedremo se il sindaco Giovanni Palomba avrà voglia di incontrarli per ascoltare i loro suggerimenti.