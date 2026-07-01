Torre del Greco – Ammonta a 234 il numero delle domande di rottamazione finora accolte dalla concessionaria del Comune di Torre del Greco, la società Publiservizi, durante il primo mese di adesione alla procedura avviata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella grazie al lavoro portato avanti dall’assessore al bilancio Anna Fiore. L’introito complessivo relativo alle istanze finora vagliate con parere positivo ammonta a quasi un milione di euro, di cui beneficeranno le casse dell’ente.

È questo il dato registrato durante i primi trenta giorni di apertura della finestra di adesione alla definizione agevolata dei tributi locali e dei verbali relativi alle violazioni al codice della strada a carico degli utenti, che possono così regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’ente senza pagare interessi e sanzioni supplementari. Numeri che sottolineano in particolare una significativa adesione da parte dei cittadini. La quota prevalente delle istanze, infatti, riguarda le utenze domestiche: sono in tutto 194 le domande finora accolte, per un importo complessivo pari a 468.243,38 euro. Le utenze non domestiche, riferite cioè a professionisti ed operatori economici, sono invece quaranta, per un valore complessivo che si attesta sui 517.893 euro.







“È presto per tracciare un bilancio – afferma l’assessora al Bilancio, Anna Fiore – ma questi dati parziali ci consentono comunque di fare una prima riflessione: oltre l’80 per cento delle domande accolte dalla concessionaria riguardano utenze domestiche. Parliamo di cittadini e famiglie che hanno delle morosità che, grazie alla possibilità fornita loro dall’amministrazione comunale, si rimettono in regola con un piano di pagamenti sostenibile. Un’opportunità concreta di sostegno, quindi, per i cittadini e per le famiglie, oltre che per professionisti, commercianti e imprese, nell’ottica del concetto secondo il quale chi ha vissuto un periodo di difficoltà economica non va lasciato solo. Al tempo stesso, il Comune potrà incassare vecchi crediti, trasformandoli in liquidità, con un effetto positivo sul bilancio dell’ente, che porterà a liberare risorse da poter utilizzare per servizi a beneficio dell’intera collettività”.

Vi è ancora tempo per presentare domanda di rottamazione: è possibile aderire, infatti, fino al prossimo 14 settembre. Possono presentare domanda i contribuenti destinatari di ingiunzioni, accertamenti esecutivi, canone unico patrimoniale e sanzioni amministrative relative al codice della strada notificati dal primo gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2025. La possibilità di adesione riguarda anche coloro i quali vogliono regolarizzare omesse o infedeli dichiarazioni inerenti la Tari per le annualità che vanno dal 2020 al 2024. Per poter aderire è necessario presentare la domanda recandosi di persona agli sportelli del concessionario Publiservizi oppure scrivere all’indirizzo mail consulenza@fiscolocale.it. Il modello di domanda è scaricabile dal sito del Comune e dal sito della concessionaria Publiservizi.